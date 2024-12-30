Три нотаріальні реєстри запрацювали після кібератаки — Мін’юст

Відновлено роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

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Міністерство юстиції повідомило, що перші реєстри запрацювали після масштабної кібератаки. Зокрема, відновлено роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів.

Йдеться про Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

«Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків», — йдеться у повідомленні.

Мін’юст вказує, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів.

Також впроваджено посилені заходи кіберзахисту.

У міністерстві додали, що працюють над відкриттям інших реєстрів.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Також, як наголосили у Міністерстві юстиції, через тимчасове призупинення роботи автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) через кібератаку, органи державної виконавчої служби посилено працюють для забезпечення безперебійного стягнення та виплати аліментів.

Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру.