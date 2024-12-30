Практика судов
  1. В Украине

Три нотариальных реестра заработали после кибератаки — Минюст

09:15, 30 декабря 2024
Возобновлена ​​работа Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.
Три нотариальных реестра заработали после кибератаки — Минюст
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило, что первые реестры заработали после масштабной кибератаки. В частности, возобновлена ​​работа трех ключевых нотариальных реестров.

Речь идет о Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре и Едином реестре специальных бланков нотариальных документов.

«Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков», - говорится в сообщении.

Минюст указывает, что все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней.

Также внедрены усиленные меры киберзащиты.

В министерстве добавили, что работают над открытием других реестров.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Также, как отметили в Министерстве юстиции, из-за временной приостановки работы автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) через кибератаку, органы государственной исполнительной службы усиленно работают для обеспечения бесперебойного взыскания и выплаты алиментов.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст нотариус нотариат Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Законопроект предусматривает исключение такого основания для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, после уведомления о подозрении.

Вдохновляющие речи командира не помогли – военнослужащие сбежали из части, но суд заступился за офицера

Информирование об успехах на фронте, ежедневные вдохновляющие речи, просмотр патриотических фильмов и политическая информация не помогли удержать дисциплину в подразделении, но спасли командира роты от собственного руководства.

Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

Жалобы на судей в порядке приоритетности, 30 дней на открытие или отказ в открытии дисциплинарного дела, проверка судей, подавших заявления об отставке.

Апелляционный суд оставил в силе приговор за уклонение от призыва, не исследовав наличие у мужчины статуса УБД, удаления селезенки и травмы ключицы – Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд указал, что апелляционный суд должен был исследовать наличие у мужчины статуса участника боевых действий и обстоятельства, связанные с удалением у него селезенки и получением травмы ключицы.

Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это

Командир роты рассказал суду, что не смог справиться с немотивированными военнослужащими и не понимает, как их контролировать.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні