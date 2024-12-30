Три нотариальных реестра заработали после кибератаки — Минюст

Возобновлена ​​работа Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

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Министерство юстиции сообщило, что первые реестры заработали после масштабной кибератаки. В частности, возобновлена ​​работа трех ключевых нотариальных реестров.

Речь идет о Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре и Едином реестре специальных бланков нотариальных документов.

«Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков», - говорится в сообщении.

Минюст указывает, что все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней.

Также внедрены усиленные меры киберзащиты.

В министерстве добавили, что работают над открытием других реестров.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Также, как отметили в Министерстве юстиции, из-за временной приостановки работы автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) через кибератаку, органы государственной исполнительной службы усиленно работают для обеспечения бесперебойного взыскания и выплаты алиментов.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру.

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