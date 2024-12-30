В Южной Корее требуют ордер на арест президента Юн Сок Йоля

В Южной Корее хотят арестовать отстраненного президента.

Объединенный следственный отдел Южной Кореи пригласил ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения. Об этом сообщает Reuters.

Указывается, что это может быть первым случаем, когда в Южной Корее был выдан ордер на арест действующего президента.

Президент не отреагировал на многочисленные вызовы для допроса от полиции и Управления по расследованию коррупции среди чиновников, которые выясняют, было ли его объявление военного положения 3 декабря попыткой переворота.

Адвокат отстраненного президента отметил, что у антикоррупционного агентства нет полномочий для расследования обвинений в мятеже.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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