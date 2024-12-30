Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет

Джо Байден объявил 9 января 2025 года Национальным днем ​​траура.

В США ушел из жизни Джимми Картер, 39-й президент страны и лауреат Нобелевской премии мира. В октябре ему исполнилось 100 лет, и он был самым старым из всех президентов США в истории. Об этом сообщает The Washington Post.

Его сын подтвердил смерть, но не назвал ее непосредственную причину. В заявлении, сделанном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет остальное время дома под наблюдением хосписа. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг.

Картер был президентом Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год, лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Член Демократической партии в США. В течение двух сроков занимал должность губернатора штата Джорджия – с 1971 по 1975 год.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования по поводу смерти 39-го президента Штатов Джимми Картера и объявил 9 января днем ​​траура по умершему.

«Назначаю 9 января 2025 года Национальным днем ​​траура на всей территории Соединенных Штатов», - говорится в сообщении Байдена.

Также он распорядился о спуске флагов в знак уважения 39-го президента США в 30-дневный срок со дня смерти Картера.

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