Колишній президент США Джиммі Картер пішов із життя у віці 100 років

Джо Байден оголосив 9 січня 2025 року Національним днем жалоби.

У США пішов із життя Джиммі Картер, 39-й президент країни та лауреат Нобелівської премії миру. У жовтні йому виповнилося 100 років, і він був найстарішим із усіх президентів США за історію. Про це повідомляє The Washington Post.

Його син підтвердив смерть, але не назвав її безпосередню причину. У заяві, зробленій у лютому 2023 року, Центр Картера повідомив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування і проведе решту часу вдома під наглядом хоспісу. В останні роки він лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.

Картер був президентом Сполучених Штатів з 1977 до 1981 року, лауреат Нобелівської премії миру 2002 року. Член Демократичної партії США. Упродовж двох термінів обіймав посаду губернатора штату Джорджія – з 1971 до 1975 року.

Президент США Джо Байден висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента Штатів Джиммі Картера й оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.

«Призначаю 9 січня 2025 року Національним днем жалоби на всій території Сполучених Штатів», – йдеться у повідомленні Байдена.

Також він розпорядився про приспускання прапорів на знак пошанування 39-го президента США у 30-денний термін з дня смерті Картера.