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В РФ заявили, що не мають наміру брати участь у другому Саміті миру

08:48, 30 грудня 2024
РФ не планує долучатися до Саміту миру.
В РФ заявили, що не мають наміру брати участь у другому Саміті миру
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В РФ заявили, що не мають наміру брати участь у другому Саміті миру, навіть якщо отримають запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ Лавров, передає «Уніан».

Україна не відмовилася від мети відновлення територіальної цілісності  в межах 1991 року та вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою формули миру, запропонованої Президентом України.

«У жовтні відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру. Нам відомо, що організатори хочуть запросити РФ, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум», ‒ заявив Лавров.

Він сказав, що, враховуючи це, Москва «не бачить сенсу» в участі в саміті миру.

«Я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення», ‒ додав Лавров.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова запросити РФ на другий Саміт миру. 

Також стало відомо, що Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру.

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рф Україна війна

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