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В РФ заявили, что не намерены участвовать во втором Саммите мира

08:48, 30 декабря 2024
РФ не планирует приобщаться к Саммиту мира.
В РФ заявили, что не намерены участвовать во втором Саммите мира
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В РФ заявили, что не намерены участвовать во втором Саммите мира, даже если получат приглашение. Об этом заявил министр иностранных дел Лавров, передает «Униан».

Украина не отказалась от цели восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года и требования вывода российских войск из этих территорий. Эти пункты являются основой формулы мира, предложенной Президентом Украины.

«В октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита мира. Нам известно, что организаторы хотят пригласить РФ, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум», – заявил Лавров.

Он сказал, что, учитывая это, Москва не видит смысла в участии в саммите мира.

«Я много раз объяснял, что Россия не собирается участвовать в этом мероприятии, даже если мы получим официальное приглашение», – добавил Лавров.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пригласить РФ на второй саммит мира.

Также стало известно, что Украина подготовила все необходимое для проведения второго саммита мира.

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