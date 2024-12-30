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У Південній Кореї вимагають ордер на арешт президента Юн Сок Йоля

10:08, 30 грудня 2024
У Південній Кореї хочуть арештувати відстороненого президента.
У Південній Кореї вимагають ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
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Об'єднаний слідчий відділ Південної Кореї запросив ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля через введення ним воєнного стану. Про це повідомляє Reuters.

Вказується, що це може бути першим випадком, коли в Південній Кореї було видано ордер на арешт чинного президента.

Президент не відреагував на численні виклики для допиту від поліції та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, які з'ясовують, чи було його оголошення воєнного стану 3 грудня спробою перевороту.

Адвокат відстороненого президента зазначив, що антикорупційне агентство не має повноважень для розслідування звинувачень у заколоті.

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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