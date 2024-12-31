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Понад 6 тисяч нотаріусів отримали доступ до відновленних реєстрів

15:02, 31 грудня 2024
Перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко зазначив, що кризові наслідки, коли нотаріуси були змушені проводити реєстраційні дії на підставі паперових носіїв, вдалося подолати.
Понад 6 тисяч нотаріусів отримали доступ до відновленних реєстрів
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Як відомо, Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. 

Загалом доступ до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру бланків нотаріальних документів отримали понад 6 тисяч нотаріусів. Про це повідомив перший заступник Міністра юстиції України Микола Кучерявенко в ефірі телемарафону.

Також він додав, що за останню добу користувачі здійснили більше 4 тисяч унікальних запитів до реєстрів.

За його словами, кризові наслідки, коли нотаріуси були змушені проводити реєстраційні дії на підставі паперових носіїв, вдалося подолати.

Це дозволило повернутися до звичайного оформлення нотаріальних дій. Реєстраційні записи, зроблені в паперовому форматі під час відсутності доступу до системи, будуть внесені до реєстрів.

Кучерявенко зазначив, що на черзі – відновлення реєстрів ДРАЦС, потім ЄДР та інших систем.

Нагадаємо, що Кабмін врегулював питання закриття ФОП в період відновлення роботи ЄДР.

У зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

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