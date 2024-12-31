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Кабмін врегулював питання закриття ФОП в період відновлення роботи ЄДР

13:22, 31 грудня 2024
Підприємці можуть подавати заяви про зміну місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності в паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від його місцезнаходження, а також про закриття ФОП в електронній формі через портал Дія.
Кабмін врегулював питання закриття ФОП в період відновлення роботи ЄДР
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка регулює порядок державної реєстрації зміни місцезнаходження або припинення діяльності ФОП в умовах тимчасового обмеження доступу до ЄДР внаслідок масштабної кібератаки. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. 

Зазначається, що згідно з постановою, підприємці можуть подавати заяви про зміну місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності в паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від його місцезнаходження, а також про закриття ФОП в електронній формі через портал Дія.

Податкові органи вносять відповідні відомості до своїх інформаційних систем, а у випадку подання заяви в паперовій формі — передають їх Міністерству юстиції.

Реєстрація змін здійснюється Мін’юстом в день отримання заяви від податкового органу або порталу Дія без внесення відомостей до ЄДР. Датою реєстрації вважається дата подання заяви.

У Мінюсті повідомили, що також тимчасово дозволяється використання даних із ЄДР, отриманих до обмеження доступу, для перевірки цивільної правоздатності підприємців.

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП через портал Дія:

  • Авторизуйтеся на порталі.
  • Оберіть послугу «Закриття ФОП».
  • Натисніть «Подати заяву».
  • Перевірте дані.
  • Підпишіть заяву КЕПом або електронним підписом.

Подані заяви можна відстежувати у розділі «Послуги – Замовлені послуги».

У Мінюсті зазначили, що після відновлення доступу до реєстру відомство забезпечить актуалізацію даних із збереженням дат реєстрації.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції повідомило, що перші реєстри запрацювали після масштабної кібератаки. 

У зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

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Кабінет Міністрів України мінюст

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