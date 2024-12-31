Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини запрацює з 1 січня 2025 року. З 1 січня розпочинається впровадження медичної частини реформи МСЕК, яка триватиме та удосконалюватиметься протягом 2025 року.

Отже, за словами уряду, реформа МСЕК передбачає, що експертні команди оцінюватимуть повсякденне функціонування, допомагаючи не тільки в питаннях статусу інвалідності та повʼязаних аспектах.

Медико-соціальні експертні комісії повністю припиняють виконувати свої функції, при цьому рішення МСЕК, ухвалені до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними.

З 1 січня 2025 року замість ліквідованих МСЕК рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів прийматимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки. Витяг з рішення експертної команди також може бути використаний для цілей, визначених законами «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО)

У новій системі оцінювання працюватимуть експертні команди, до складу яких входять мінімум три практикуючих лікарі, які є в переліку тих, хто має право проводити оцінювання.

Усі лікарі повинні мати щонайменше рік практичного досвіду. Команди формуються з лікарів найбільших та найкраще оснащених лікарень, а їх склад визначається індивідуально для кожного випадку — залежно від профілю. До складу кожної експертної команди має входити терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Робота експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО), які запрацюють з 1 січня 2025 року, здійснюватиметься коштом Програми медичних гарантій. Уже сформовано понад 1450 експертних команд, до яких увійшли понад 4000 лікарів. Це більше ніж утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 290 лікарнях по всій Україні. Наразі триває передача МСЕК всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів визначеним закладам охорони здоровʼя.

Від МСЕК нова система отримує понад 1,3 млн справ (включно з архівами), з них більше ніж 44 тисячі — це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. Відповідно їх розглянуть експертні команди. Нині відбувається процес внесення цих справ в електронну систему. Уже внесено понад 22 тисячі справ для першочергового розгляду.

Оцінювання може проводитися очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта — залежно від його стану.

Перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль та контактна інформація доступні за посиланням.

Запуск електронної системи

Направлення та здійснення оцінювання відбуватиметься в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Ця система, за словами МОЗ, «вже працює». Створена сторінка підтримки користувачів.

Маршрут пацієнта

Етапи маршруту пацієнта:

Людина звертається до свого лікуючого лікаря будь-якого закладу (державного, комунального чи приватного).

Лікар створює в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи направлення на оцінювання і прикріплює всі необхідні документи в електронному вигляді. Пацієнту потрібно підготувати паспорт та інші персональні документи, медичну документацію, яка підтверджує діагноз, документи, що засвідчують причини інвалідності (за наявності). Документи можна подати у паперовій формі для їх сканування у закладі охорони здоров’я під час формування направлення на оцінювання.

На цьому етапі спільно з лікарем людина обирає заклад, куди їй зручніше звернутися і де є експертна команда за потрібним профілем, а також форма розгляду.

Адміністратор команд отримає сформоване лікарем направлення через електронну систему, перевірить його та додані до нього документи на повноту та відповідність затвердженим вимогам. Після перевірки адміністратор поставить справу в чергу на найближчий доступний час.

Далі людина отримує на електронну пошту сповіщення про місце і час оцінювання.

Якщо в людини немає електронної пошти, вона зможе отримати рішення експертної команди рекомендованим листом, також інформація буде доступна лікуючому лікарю.

Особі та лікарю повідомлятимуть лише дату та час розгляду; склад експертної команди залишається невідомим для всіх учасників.

У день оцінювання членам експертної команди відкривається доступ до даних особи. У призначений час експертна команда проводить оцінювання повсякденного функціонування, у разі потреби направляє на додаткове медичне обстеження (така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішення); приймає рішення щодо встановлення чи не встановлення інвалідності.

Експертна команда формує рішення, кожен лікар його підписує, і це рішення замінює собою довідки МСЕК. Воно буде містити не тільки статус інвалідності, а й рекомендації та призначення, зокрема, щодо ІПР.

Розгляд справи експертною командою повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття медзакладом електронного направлення до розгляду.

Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона має право його оскаржити. Це можна зробити через звернення до Центру оцінювання функціонального стану особи, для цього потрібно надіслати скаргу на його адресу.

Забезпечення доброчесності під час оцінювання

Основні зміни, спрямовані на забезпечення доброчесності, це:

експертні команди проводитимуть оцінювання з використанням електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи;

команди визначатимуться індивідуально під кожен випадок, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;

рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни;

статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Центр оцінювання функціонального стану особи

Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні обʼєктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування. Його завданнями є організаційно-методичне консультування експертних команд, перевірка обґрунтованості рішень експертних команд та раніше прийнятих рішень МСЕК, розгляд скарг на рішення експертних команд. Центр оцінювання розглядає звернення з усієї України — місце проживання чи реєстрації людини не має значення.

Нові можливості пацієнта під час оцінювання

У новій системі пацієнт має право самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання, якщо розгляд справи проводиться в іншій формі, ніж заочна. Також пацієнт може залучити уповноваженого представника для участі в оцінюванні. Для цього необхідно подати відповідну заяву через електронну систему або в паперовій формі лікарю, який формує направлення на оцінювання.

Процедура оскарження

Скаржник або його уповноважений представник може надіслати скаргу до Центру оцінювання. Скарги розглядатимуться експертними командами Центру оцінювання. Розгляд скарги повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.

Автор: Наталя Мамченко

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