Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди

Нова система оцінювання повсякденного функціонування людини запрацює з 1 січня 2025 року. З 1 січня розпочинається впровадження медичної частини реформи МСЕК, яка триватиме та удосконалюватиметься протягом 2025 року.
Отже, за словами уряду, реформа МСЕК передбачає, що експертні команди оцінюватимуть повсякденне функціонування, допомагаючи не тільки в питаннях статусу інвалідності та повʼязаних аспектах.
Медико-соціальні експертні комісії повністю припиняють виконувати свої функції, при цьому рішення МСЕК, ухвалені до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними.
З 1 січня 2025 року замість ліквідованих МСЕК рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів прийматимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування.
Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки. Витяг з рішення експертної команди також може бути використаний для цілей, визначених законами «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО)
У новій системі оцінювання працюватимуть експертні команди, до складу яких входять мінімум три практикуючих лікарі, які є в переліку тих, хто має право проводити оцінювання.
Усі лікарі повинні мати щонайменше рік практичного досвіду. Команди формуються з лікарів найбільших та найкраще оснащених лікарень, а їх склад визначається індивідуально для кожного випадку — залежно від профілю. До складу кожної експертної команди має входити терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.
Робота експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО), які запрацюють з 1 січня 2025 року, здійснюватиметься коштом Програми медичних гарантій. Уже сформовано понад 1450 експертних команд, до яких увійшли понад 4000 лікарів. Це більше ніж утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 290 лікарнях по всій Україні. Наразі триває передача МСЕК всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів визначеним закладам охорони здоровʼя.
Від МСЕК нова система отримує понад 1,3 млн справ (включно з архівами), з них більше ніж 44 тисячі — це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. Відповідно їх розглянуть експертні команди. Нині відбувається процес внесення цих справ в електронну систему. Уже внесено понад 22 тисячі справ для першочергового розгляду.
Оцінювання може проводитися очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта — залежно від його стану.
Перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль та контактна інформація доступні за посиланням.
Запуск електронної системи
Направлення та здійснення оцінювання відбуватиметься в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Ця система, за словами МОЗ, «вже працює». Створена сторінка підтримки користувачів.
Маршрут пацієнта
Етапи маршруту пацієнта:
Якщо в людини немає електронної пошти, вона зможе отримати рішення експертної команди рекомендованим листом, також інформація буде доступна лікуючому лікарю.
Забезпечення доброчесності під час оцінювання
Основні зміни, спрямовані на забезпечення доброчесності, це:
Центр оцінювання функціонального стану особи
Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні обʼєктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування. Його завданнями є організаційно-методичне консультування експертних команд, перевірка обґрунтованості рішень експертних команд та раніше прийнятих рішень МСЕК, розгляд скарг на рішення експертних команд. Центр оцінювання розглядає звернення з усієї України — місце проживання чи реєстрації людини не має значення.
Нові можливості пацієнта під час оцінювання
У новій системі пацієнт має право самостійно здійснювати аудіо- чи відеозапис процесу оцінювання, якщо розгляд справи проводиться в іншій формі, ніж заочна. Також пацієнт може залучити уповноваженого представника для участі в оцінюванні. Для цього необхідно подати відповідну заяву через електронну систему або в паперовій формі лікарю, який формує направлення на оцінювання.
Процедура оскарження
Скаржник або його уповноважений представник може надіслати скаргу до Центру оцінювання. Скарги розглядатимуться експертними командами Центру оцінювання. Розгляд скарги повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.
Автор: Наталя Мамченко
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