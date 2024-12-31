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Кабмин урегулировал вопрос закрытия ФЛП в период возобновления работы ЕГР

13:22, 31 декабря 2024
Предприниматели могут подавать заявления об изменении местоположения или прекращении предпринимательской деятельности в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от его местонахождения, а также о закрытии ФЛП в электронной форме через портал Дия.
Кабмин урегулировал вопрос закрытия ФЛП в период возобновления работы ЕГР
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Кабинет Министров принял постановление, регулирующее порядок государственной регистрации изменения местонахождение или прекращения деятельности ФЛП в условиях временного ограничения доступа к ЕГР в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что согласно постановлению, предприниматели могут подавать заявления об изменении местоположения или прекращении предпринимательской деятельности в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от его местонахождения, а также о закрытии ФЛП в электронной форме через портал Дия.

Налоговые органы вносят соответствующие сведения в свои информационные системы, а в случае подачи заявления в бумажной форме — передают их Министерству юстиции.

Регистрация изменений осуществляется Минюстом в день получения заявления от налогового органа или портала Дия без внесения сведений в ЕГР. Датой регистрации считается дата подачи заявления.

В Минюсте сообщили, что также временно разрешается использование данных из ЕГР, полученных к ограничению доступа, для проверки гражданской правоспособности предпринимателей.

Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП или использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Чтобы закрыть ФЛП через портал Дия:

  • Авторизируйтесь на портале.
  • Выберите услугу «Закрытие ФЛП».
  • Нажмите кнопку «Подать заявление».
  • Проверьте данные.
  • Подпишите заявление КЭПом или электронной подписью.
  • Поданные заявления можно отслеживать в разделе «Услуги – Заказные услуги».

В Минюсте отметили, что после восстановления доступа к реестру ведомство обеспечит актуализацию данных с сохранением дат регистрации.

Напомним, что Министерство юстиции сообщило, что первые реестры заработали после масштабной кибератаки.

В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

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Кабинет Министров Украины минюст

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