Кабмин урегулировал вопрос закрытия ФЛП в период возобновления работы ЕГР

Кабинет Министров принял постановление, регулирующее порядок государственной регистрации изменения местонахождение или прекращения деятельности ФЛП в условиях временного ограничения доступа к ЕГР в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Отмечается, что согласно постановлению, предприниматели могут подавать заявления об изменении местоположения или прекращении предпринимательской деятельности в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от его местонахождения, а также о закрытии ФЛП в электронной форме через портал Дия.
Налоговые органы вносят соответствующие сведения в свои информационные системы, а в случае подачи заявления в бумажной форме — передают их Министерству юстиции.
Регистрация изменений осуществляется Минюстом в день получения заявления от налогового органа или портала Дия без внесения сведений в ЕГР. Датой регистрации считается дата подачи заявления.
В Минюсте сообщили, что также временно разрешается использование данных из ЕГР, полученных к ограничению доступа, для проверки гражданской правоспособности предпринимателей.
Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП или использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Чтобы закрыть ФЛП через портал Дия:
В Минюсте отметили, что после восстановления доступа к реестру ведомство обеспечит актуализацию данных с сохранением дат регистрации.
Напомним, что Министерство юстиции сообщило, что первые реестры заработали после масштабной кибератаки.
В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.
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