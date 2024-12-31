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Уряд звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника Міністра розвитку громад та територій

14:15, 31 грудня 2024
Кабмін також погодив призначення заступників голів Волинської та Закарпатської ОДА.
Уряд звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника Міністра розвитку громад та територій
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У вівторок, 31 грудня, Кабінет Міністрів України провів засідання, на якому прийняв низку кадрових рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд звільнив Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України.

Також Кабмін погодив призначення:

- Селіверстова Олександра Івановича головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області;

- Романюка Романа В’ячеславовича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації;

- Пріцака Ростислава Євгеновича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

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Кабінет Міністрів України

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