Уряд звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника Міністра розвитку громад та територій

Кабмін також погодив призначення заступників голів Волинської та Закарпатської ОДА.

У вівторок, 31 грудня, Кабінет Міністрів України провів засідання, на якому прийняв низку кадрових рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд звільнив Ткаченка Тимура Фіруддіновича з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України.

Також Кабмін погодив призначення:

- Селіверстова Олександра Івановича головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області;

- Романюка Романа В’ячеславовича заступником голови Волинської обласної державної адміністрації;

- Пріцака Ростислава Євгеновича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

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