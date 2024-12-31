Правительство уволило Тимура Ткаченко с должности заместителя Министра развития общин и территорий

Кабмин также согласовал назначение заместителей председателей Волынской и Закарпатской ОГА.

Во вторник, 31 декабря, Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство уволило Ткаченко Тимура Фируддиновича с должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины.

Также Кабмин согласовал назначение:

- Селиверстова Александра Ивановича главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области;

- Романюка Романа Вячеславовича заместителем председателя Волынской облгосадминистрации;

– Прицака Ростислава Евгеньевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

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