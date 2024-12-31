Более 6 тысяч нотариусов получили доступ к восстановленным реестрам

Первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко отметил, что кризисные последствия, когда нотариусы были вынуждены проводить регистрационные действия на основании бумажных носителей, удалось преодолеть.

Как известно, Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки.

Всего доступ к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Единому реестру бланков нотариальных документов получили более 6 тысяч нотариусов. Об этом сообщил первый заместитель Министра юстиции Украины Николай Кучерявенко в эфире телемарафона.

Также он добавил, что за последние сутки пользователи осуществили более 4 тысяч уникальных запросов в реестры.

По его словам, кризисные последствия, когда нотариусы вынуждены были проводить регистрационные действия на основании бумажных носителей, удалось преодолеть.

Это позволило вернуться к обычному оформлению нотариальных действий. Регистрационные записи, сделанные в бумажном формате в отсутствие доступа к системе, будут внесены в реестры.

Кучерявенко отметил, что на очереди – восстановление реестров ДРАЦС, затем ЕГР и других систем.

Напомним, что Кабмин урегулировал вопрос закрытия ФЛП в период возобновления работы ЕГР.

В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

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