Более 6 тысяч нотариусов получили доступ к восстановленным реестрам

Как известно, Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки.
Всего доступ к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Единому реестру бланков нотариальных документов получили более 6 тысяч нотариусов. Об этом сообщил первый заместитель Министра юстиции Украины Николай Кучерявенко в эфире телемарафона.
Также он добавил, что за последние сутки пользователи осуществили более 4 тысяч уникальных запросов в реестры.
По его словам, кризисные последствия, когда нотариусы вынуждены были проводить регистрационные действия на основании бумажных носителей, удалось преодолеть.
Это позволило вернуться к обычному оформлению нотариальных действий. Регистрационные записи, сделанные в бумажном формате в отсутствие доступа к системе, будут внесены в реестры.
Кучерявенко отметил, что на очереди – восстановление реестров ДРАЦС, затем ЕГР и других систем.
Напомним, что Кабмин урегулировал вопрос закрытия ФЛП в период возобновления работы ЕГР.
В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.
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