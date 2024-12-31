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Более 6 тысяч нотариусов получили доступ к восстановленным реестрам

15:02, 31 декабря 2024
Первый заместитель Министра юстиции Николай Кучерявенко отметил, что кризисные последствия, когда нотариусы были вынуждены проводить регистрационные действия на основании бумажных носителей, удалось преодолеть.
Более 6 тысяч нотариусов получили доступ к восстановленным реестрам
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Как известно, Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки.

Всего доступ к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Единому реестру бланков нотариальных документов получили более 6 тысяч нотариусов. Об этом сообщил первый заместитель Министра юстиции Украины Николай Кучерявенко в эфире телемарафона.

Также он добавил, что за последние сутки пользователи осуществили более 4 тысяч уникальных запросов в реестры.

По его словам, кризисные последствия, когда нотариусы вынуждены были проводить регистрационные действия на основании бумажных носителей, удалось преодолеть.

Это позволило вернуться к обычному оформлению нотариальных действий. Регистрационные записи, сделанные в бумажном формате в отсутствие доступа к системе, будут внесены в реестры.

Кучерявенко отметил, что на очереди – восстановление реестров ДРАЦС, затем ЕГР и других систем.

Напомним, что Кабмин урегулировал вопрос закрытия ФЛП в период возобновления работы ЕГР.

В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

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