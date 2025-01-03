Нотариусы, у которых не завершен срок действия сертификата электронной подписи, могут пользоваться реестрами без ограничений

Важная информация по активации ключа для нотариусов.

В настоящее время все нотариусы, у которых срок действия сертификата электронной подписи не завершен, могут использовать реестры без ограничений. Об этом сообщило государственное предприятие «Национальные информационные системы».

Указывается, что в случае выпуска новых сертификатов для работы с реестрами в связи с истечением срока действия сертификата (или по другим причинам) следует подать заявку на обслуживание в ГП «НАИС».

Поданные зарегистрированные заявки будут проработаны до 6 января включительно.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч нотариусов получили доступ к восстановленным реестрам.

Добавим, что в связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

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