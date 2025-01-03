Практика судів
  1. В Україні

Нотаріуси, у яких не завершено строк дії сертифікату електронного підпису, можуть користуватися реєстрами без обмежень

13:37, 3 січня 2025
Важлива інформація щодо активації ключа для нотаріусів.
Нотаріуси, у яких не завершено строк дії сертифікату електронного підпису, можуть користуватися реєстрами без обмежень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На даний час усі нотаріуси, у яких строк дії сертифікату електронного підпису не завершено, можуть користуватися реєстрами без обмежень. Про це повідомило державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Вказується, що у випадку випуску нових сертифікатів для роботи з реєстрами у зв’язку з завершенням строку дії сертифікату (або з інших причин) потрібно подати заявку на обслуговування до ДП «НАІС».

Подані зареєстровані заявки будуть опрацьовані до 6 січня включно.

Раніше повідомлялося, що понад 6 тисяч нотаріусів отримали доступ до відновленних реєстрів.

Додамо, що зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нотаріус нотаріат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+ і так буде формуватися рейтинг їх бойової ефективності – Катерина Черногоренко

Міноборони запустило цифровий рейтинг бойової ефективності командирів – Катерина Черногоренко.

Члени Ради громадського контролю при АРМА братимуть участь у визначенні управителів арештованими активами – законопроект Кабміну

РГК при АРМА буде здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів РГК, які беруть участь у визначенні управителів активами.

Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін вніс законопроект щодо реформування АРМА, яким пропонує унеможливити безпідставне звільнення голови Агентства

Як зазначає міністр юстиції Ольга Стефанішина в пояснювальній записці, прийняття цього закону унеможливить звільнення керівника АРМА з політичних мотивів.

Висновок спеціаліста у розумінні статті 298-1 КПК не є доказом у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Справу почали розглядати до того, як набув чинності закон, за яким довідки та «інші документи» спеціалістів стали доказами у кримінальних справах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео