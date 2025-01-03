Нотаріуси, у яких не завершено строк дії сертифікату електронного підпису, можуть користуватися реєстрами без обмежень

Важлива інформація щодо активації ключа для нотаріусів.

На даний час усі нотаріуси, у яких строк дії сертифікату електронного підпису не завершено, можуть користуватися реєстрами без обмежень. Про це повідомило державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Вказується, що у випадку випуску нових сертифікатів для роботи з реєстрами у зв’язку з завершенням строку дії сертифікату (або з інших причин) потрібно подати заявку на обслуговування до ДП «НАІС».

Подані зареєстровані заявки будуть опрацьовані до 6 січня включно.

Раніше повідомлялося, що понад 6 тисяч нотаріусів отримали доступ до відновленних реєстрів.

Додамо, що зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

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