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У НАІС завершили оновлення заявок на обслуговування оновлених сертифікатів електронного підпису

14:04, 4 січня 2025
У НАІС заявили, що реєстрами можна користуватися без обмежень.
У НАІС завершили оновлення заявок на обслуговування оновлених сертифікатів електронного підпису
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що завершило оновлення поданих зареєстрованих  заявок на обслуговування оновлених сертифікатів електронного підпису. Про це інформує пресслужба НАІС.

«Реєстрами можна користуватися без обмежень», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нотаріуси, у яких не завершено строк дії сертифікату електронного підпису, можуть користуватися реєстрами без обмежень.

Нагадаємо, понад 6 тисяч нотаріусів отримали доступ до відновленних реєстрів.

Додамо, що зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

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НАІС

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