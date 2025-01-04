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Гендиректор Apple Тим Кук пожертвует $1 млн на инаугурацию Дональда Трампа

14:43, 4 января 2025
При этом от компании Apple пожертвований не ожидается.
Гендиректор Apple Тим Кук пожертвует $1 млн на инаугурацию Дональда Трампа
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Генеральный директор Apple Тим Кук решил пожертвовать один миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники.

«Кук, гордый уроженец Алабамы, считает инаугурацию великой американской традицией и жертвует на нее в духе единства», — заявили собеседники издания.

При этом в Axios отмечают, что от компании Apple пожертвований не ожидается.

Ранее о пожертвовании в инаугурационный фонд Трампа объявили Meta, Amazon, Uber, Goldman Sachs, Bank of America, Kraken, Coinbase, Toyota, Ford и GM а также основатель и глава компании OpenAI Сэм Альтман.

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США Дональд Трамп

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