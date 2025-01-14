У ЗСУ впровадили чотири кваліфікаційні рівні для операторів дронів

У Міноборони розробили систему кваліфікації для операторів БПЛА.

Міністерство оборони повідомило про розробку системи кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів, яка складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР), кожен з яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів.

Початковий рівень БКР І призначений для керування мікро- та міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F та G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками.

Другий рівень БКР ІІ розширює можливості до керування малими БПЛА І класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1 500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах.

Рівень БКР ІІІ відкриває доступ до керування тактичними БПЛА у всьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5 500 метрів. Оператор повинен вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах.

Найвищий рівень БКР IV надає право керувати оперативними та стратегічними БПЛА ІІІ класу у будь-якому повітряному просторі та за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом.

Як вказується, кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА.

Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен рівень БКР IV, незалежно від розміру дрона, а кожен наступний рівень включає всі вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок.

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