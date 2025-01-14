Спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня прибула з офіційним візитом до Києва

Латвійська делегація на чолі зі спікеркою Сейму прибула до України.

До Києва з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вранці 14 січня Кондратюк опублікувала відео зустрічі з латвійською делегацією на Київському залізничному вокзалі. За її словами, цей візит має велике значення для розвитку міжпарламентської співпраці та підтверджує міцність українсько-латвійських відносин.

Програма візиту передбачає низку зустрічей делегації з представниками українських органів влади, а також візити до навчальних і реабілітаційних центрів для військових. Візит підкреслює підтримку України з боку Латвії у цей складний час.

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