Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня прибыла с официальным визитом в Киев

Латвийская делегация во главе со спикером Сейма прибыла в Украину.

В Киев с официальным визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Утром 14 января Кондратюк опубликовала видео встречи с латвийской делегацией на Киевском железнодорожном вокзале. По ее словам, этот визит имеет большое значение для развития межпарламентского сотрудничества и подтверждает прочность украинско-латвийских отношений.

Программа визита предусматривает ряд встреч делегации с представителями украинских органов власти, а также визиты в учебные и реабилитационные центры для военных. Визит подчеркивает поддержку Украины со стороны Латвии в это сложное время.

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