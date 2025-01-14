Процесуальні витрати — які є види та як зменшити розмір витрат

Суд на прохання учасників процесу визначає суму витрат, яку необхідно компенсувати.

Фото: facebook.com/ckcourtofappeals

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Черкаський апеляційний суд роз’яснив питання процесуальних витрат.

Види процесуальних витрат

Процесуальні витрати поділяються на:

- Витрати на правову допомогу — послуги адвоката, представника або інших фахівців, що надають правову підтримку.

- Витрати на прибуття до місця провадження — транспортні витрати, витрати на житло, добові, втрати заробітку.

- Витрати на залучення осіб до процесу — відшкодування свідкам, перекладачам, експертам тощо.

- Інші витрати — зберігання речей, пересилання та копіювання документів.

Зменшення або звільнення від сплати витрат

Суд має право:

- Зменшити розмір витрат, звільнити від них або відстрочити/розстрочити оплату, враховуючи майновий стан особи.

- При нестачі коштів витрати покриваються за рахунок державного бюджету відповідно до законодавства.

Витрати на правову допомогу

- Оплата послуг адвоката: підозрюваний чи обвинувачений сплачують послуги захисника, якщо це не передбачено державним фінансуванням.

- Витрати інших учасників: потерпілий, цивільний позивач або відповідач сплачують представників, яких вони залучають.

- Безоплатна правова допомога: якщо захисник призначений державою, його послуги безкоштовні для підозрюваного, а витрати компенсуються державним бюджетом.

Витрати на прибуття до місця провадження

- До витрат відносяться переїзд, найм житла, добові та втрачений заробіток. Компенсація здійснюється:

Пропорційно до середньомісячного заробітку або мінімальної зарплати.

- Учасники процесу несуть витрати самостійно, якщо інше не передбачено судовим рішенням.

- Граничний розмір компенсації визначається урядом.

Витрати на залучення учасників (свідків, перекладачів, експертів)

- Витрати несе сторона, яка заявляє або залучає учасників.

- Державний бюджет покриває витрати на переклад, участь потерпілих і проведення експертиз за ініціативою суду чи слідчого.

- Потерпілим, свідкам і експертам компенсується:

- Проїзд, добові, витрати на житло;

- Втрачений заробіток чи інші втрати пропорційно до середньомісячного доходу або мінімальної зарплати.

Витрати на зберігання і пересилання речей та документів

Ці витрати компенсуються за рахунок державного бюджету. Граничний розмір встановлюється урядом.

Розподіл процесуальних витрат

- У разі обвинувального вироку обвинувачений компенсує витрати потерпілому чи державі.

- У разі недостатності коштів витрати компенсуються державним бюджетом.

- Суд апеляційної чи касаційної інстанції може змінити розподіл витрат.

Визначення розміру процесуальних витрат

Суд на прохання учасників процесу визначає суму витрат, яку необхідно компенсувати.

Рішення щодо процесуальних витрат

Питання про витрати вирішується:

- У тексті вироку або окремою ухвалою суду.

- Такі рішення можуть бути оскаржені учасниками, якщо вони зачіпають їхні інтереси.

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