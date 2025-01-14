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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва

10:36, 14 січня 2025
Міністр оборони Німеччини проведе переговори з українським урядом у Києві.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Про це повідомила німецька телевізійна служба Tagesschau.

В інтерв’ю інформаційному агентству dpa, Пісторіус зазначив, що його візит має на меті обговорення подальшої військової допомоги Україні та оцінку актуальної ситуації на фронті.

Напередодні міністр спростував чутки про нібито блокування канцлером Німеччини нового пакета підтримки для України. За його словами, пакет допомоги вже підготовлений міністерством оборони, але його затвердження потребує політичного рішення.

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Німеччина Київ Міноборони

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