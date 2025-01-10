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Олаф Шольц заблокував новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро — Der Spiegel

09:53, 10 січня 2025
В уряді Німеччини вже тижнями йде суперечка щодо додаткової військової допомоги для України.
Олаф Шольц заблокував новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро — Der Spiegel
Фото: Getty Images
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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони, пише Der Spiegel.

У виданні зазначають, що в уряді Німеччини вже тижнями йде суперечка щодо додаткової військової допомоги для України.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок від «Зелених» та міністр оборони Боріс Пісторіус, який є однопартійцем Шольца з СДПН, нібито запропонували виділити додаткові близько 3 млрд євро, щоб погодити надання Україні найбільш необхідної зброї до дострокових виборів 23 лютого.

Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони. У ньому йшлося про ще три батареї IRIS-T і ракети-перехоплювачі для їхньої роботи, додаткові перехоплювачі для Patriot, десять самохідних гаубиць та артилерійські боєприпаси.

На думку Пісторіуса і Бербок, це було б важливим сигналом для України, що німецька допомога не зменшиться.

Проте з січня робота над підготовкою пакету завмерла, оскільки з офісу Шольца надійшли сигнали, що він проти такої додаткової витрати.

За даними Spiegel, у Шольца пояснюють незгоду тим, що не бачать критичної необхідності у цьому пакеті і вважають, що вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час, а також не хочуть «ставити перед фактом» новий уряд країни, який сформують навесні.

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Німеччина Олаф Шольц

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