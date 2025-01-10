Олаф Шольц заблокировал новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро — Der Spiegel

В правительстве Германии уже неделями спорят о дополнительной военной помощи для Украины.

Фото: Getty Images

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц блокирует новый крупный пакет военной помощи Украине, который предлагает МИД и Минобороны, пишет Der Spiegel.

В издании отмечают, что в правительстве Германии уже неделями идет спор о дополнительной военной помощи для Украины.

Министр иностранных дел Анналена Бербок от «Зеленых» и министр обороны Борис Писториус, который является однопартийцем Шольца из СДПГ, якобы предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать передачу Украине наиболее необходимого вооружения до досрочных выборов 23 февраля.

Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны. В нем говорилось о еще трех батареях IRIS-T и ракетах-перехватчиках для их работы, дополнительных перехватчиках для Patriot, десяти самоходных гаубицах и артиллерийских боеприпасах.

По мнению Писториуса и Бербок, это было бы важным сигналом для Украины, что немецкая помощь не уменьшится.

Но с января работа над подготовкой пакета замерла, поскольку из офиса Шольца поступили сигналы, что он против такой дополнительной траты.

По данным Spiegel, у Шольца объясняют несогласие тем, что не видят критической необходимости в этом пакете и считают, что уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время, а также не хотят «ставить перед фактом» новое правительство страны, которое сформируют весной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.