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После прорыва трубы в Киеве обвалилась стена дома — опубликовали видео

09:35, 10 января 2025
В Киеве из-за прорыва трубы отопления обвалилась стена дома.
После прорыва трубы в Киеве обвалилась стена дома — опубликовали видео
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 9 января в Киеве возле железнодорожного вокзала произошел прорыв теплосети.

Из-за прорыва трубопровода значительного диаметра затопило проезжую часть. Также обрушилась стена здания, где размещался магазин.

В КГГА ранее сообщалось, что пострадала и другая недвижимость – помещение хостела.

По данным издания «Информатор», здание было старым и находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Раньше на него неоднократно обращали внимание как на объект, захламленный вывесками и кондиционерами.

Также мы писали, что в Киеве после прорыва теплосети отключили отопление в более чем 230 домах.

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Киев

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