В Киеве спасли кота, который 6 дней просидел в квартире без еды — его хозяина забрали в ТЦК

Кота мужчины, которого забрали в ТЦК, спасли зоозащитники.

В Киеве спасли кота, который почти неделю просидел закрытым в квартире без еды и воды. Хозяина животного забрали в ТЦК. Об этом сообщила организация «Зоопатруль UA».

По словам зоозащитников, мужчина предупредил представителей ТЦК, что дома остался кот. Однако они не дали возможность передать ключи от квартиры знакомым для освобождения животного.

Кот просидел один в квартире шесть дней.

По словам соседей, сначала кот громко мяукал, потом перестал. Это обеспокоило неравнодушных и они вызвали полицию.

Зоопатрульный под наблюдением полиции с разрешения владельца выбил входную дверь. В комнатах кота не было, он прятался на балконе. Спасатель Дмитрий Ревнюк вытащил его, но не смог всадить в переноску. Кот вцепился в куртку, он был напуган.

Сейчас кот проходит реабилитацию.

Фото: facebook.com/ZooPatrul.UA

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