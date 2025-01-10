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У Києві врятували кота, який 6 днів просидів у квартирі без їжі — його господаря забрали до ТЦК

09:17, 10 січня 2025
Кота чоловіка, якого забрали до ТЦК, врятували зоозахисники.
У Києві врятували кота, який 6 днів просидів у квартирі без їжі — його господаря забрали до ТЦК
Фото: facebook.com/ZooPatrul.UA
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У Києві врятували кота, який майже тиждень просидів зачинений у квартирі без їжі та води. Господаря тварини забрали до ТЦК. Про це повідомила організація «Зоопатруль UA».

За словами зоозахисників, чоловік попередив представників ТЦК, що вдома залишився кіт. Проте вони не дали можливості передати ключі від квартири знайомим для визволення тварини.

Кіт просидів один у квартирі шість днів.

За словами сусідів, спочатку кіт голосно нявкав, потім перестав. Це занепокоїло небайдужих і вони викликали поліцію.

Зоопатрульний під наглядом поліції з дозволу власника вибив вхідні двері. В кімнатах кота не було, він ховався на балконі. Рятувальник Дмитро Ревнюк витягнув його, але не зміг всадити у переноску. Кіт вчепився у куртку, він був наляканий.

Наразі кіт проходить реабілітацію.

Фото: facebook.com/ZooPatrul.UA

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Київ ТЦК

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