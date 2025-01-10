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У Києві сталась аварія на підстанції, один із районів частково залишився без світла

08:59, 10 січня 2025
Наразі енергетики оцінюють обсяги робіт, після цього мешканців зорієнтують про час відновлення електропостачання.
У Києві сталась аварія на підстанції, один із районів частково залишився без світла
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У п’ятницю, 10 січня, на одній з підстанцій Києва сталася аварія, частина будинків в Деснянському районі столиці зараз без світла. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські електромережі.

«Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла», - заявили у компанії.

За словами енергетиків, наразі оцінюються обсяги робіт, після цього мешканців зорієнтують про час відновлення електропостачання.

«Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше», - сказали в ДТЕК.

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Київ світло

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