В Киеве произошла авария на подстанции, один из районов частично остался без света

В настоящее время энергетики оценивают объемы работ, после этого жителей сориентируют о времени возобновления электроснабжения.

В пятницу, 10 января, на одной из подстанций Киева произошла авария, часть домов в Деснянском районе столицы сейчас без света. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

«Ликвидируем серьезную аварию на одной из подстанций Киева. Часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без света», – заявили в компании.

По словам энергетиков, сейчас оцениваются объемы работ, после чего жителей сориентируют о времени возобновления электроснабжения.

«Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее», – сказали в ДТЭК.

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