Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

Трамп сообщил, что его встречу с Путиным вже «готовят».

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что ведется подготовка встречи с Владимиром Путиным. Об этом он сказал во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Reuters.

«Он хочет встретиться, и мы готовим это», - сказал Трамп.

Трамп не назвал конкретную дату проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.

«Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну», – добавил Трамп, имея в виду войну в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Путин ждет встречи с ним для окончания войны в Украине.

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