Дональд Трамп заявил, что что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну

Дональд Трамп подчеркнул, что нужно завершить эту войну.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. Об этом он сказал на конференции в Аризоне.

«Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война является ужасной тем, что солдаты, количество солдат, которые погибают, увеличивается», - сказал Трамп.

Также он еще раз заявил, что если бы был президентом, эта война никогда бы не началась.

Добавим, Международный валютный фонд разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. По худшему сценарию война будет продолжаться до середины 2026 года.

Кроме того, Шольц и Трамп провели разговор и согласились, что пора искать путь к справедливому миру.

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