МИД презентовал новый портал Дипломатический е-Архив — какие у него функции

В МИД заявили, что дипломатический е-Архив играет важную роль в противодействии дезинформации и историческим манипуляциям.

22 декабря, в День работников дипломатической службы Украины, МИД представил специальный онлайн-портал «Дипломатический е-Архив». Об этом сообщил правительственный портал.

Портал собрал уникальные дипломатические документы, рассказывающие посетителям об истории украинской дипломатической службы, деятельности украинских дипломатических представительств и консульских учреждений, иностранных представительств, аккредитованных в Украинской Народной Республике, Украинском Государстве, УССР и независимой Украине.

«Сильная дипломатическая служба – это неотъемлемый атрибут крепкого, сильного государства. Одним из элементов сегодняшних торжеств является открытие виртуального дипломатического архива. Для того чтобы иметь сильную дипломатию сильного государства, члена ЕС и НАТО, преуспевающей страны, наша дипломатическая служба должна опираться на традиции. И у нас есть эти столетние традиции», — заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что цифровой ресурс «Дипломатический е-Архив» важен для возобновления исторической правды об украинской государственной традиции и истории украинской дипломатии.

Собранные в нем уникальные документы свидетельствуют о продолжительности украинских дипломатических традиций, вкладе украинских дипломатов в развитие международных отношений, а также демонстрируют доброчестность Украины в международных отношениях и столетние дипломатические и межчеловеческие связи Украины с партнерами.

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