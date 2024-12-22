Практика судів
  1. В Україні

МЗС презентувало новий портал Дипломатичний е-Архів — які у нього функції

21:23, 22 грудня 2024
У МЗС зазначили, що дипломатичний е-Архів відіграє важливу роль у протидії дезінформації та історичним маніпуляціям.
МЗС презентувало новий портал Дипломатичний е-Архів — які у нього функції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 грудня, в День працівників дипломатичної служби України, МЗС представило спеціальний онлайн-портал «Дипломатичний е-Архів». Про це повідомив урядовий портал.

Портал зібрав унікальні дипломатичні документи, які розповідають відвідувачам про історію української дипломатичної служби, діяльність українських дипломатичних представництв та консульських установ, іноземних представництв, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР і незалежній Україні.

«Сильна дипломатична служба — це невідʼємний атрибут міцної, сильної держави. Один з елементів сьогоднішніх урочистостей є відкриття віртуального дипломатичного архіву. Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС і НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І ми маємо ці столітні традиції», — заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що цифровий ресурс «Дипломатичний е-Архів» важливий для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та історію української дипломатії.

Зібрані в ньому унікальні документи свідчать про тяглість українських дипломатичних традицій, внесок українських дипломатів у розвиток міжнародних відносин, а також демонструють доброчесність України в міжнародних відносинах та столітні дипломатичні та міжлюдські звʼязки України з партнерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МЗС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя

Прийнятий парламентом закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом будуть штрафувати до 5100 грн – законопроект

Члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності пропонують закріпити у КУпАП та Кримінальному кодексі дієві гарантії захисту адвокатів від неправомірного втручання, зокрема, шляхом штрафу за ототожнення у медіа чи громадськими організаціями адвоката з клієнтом.

ДСА обіцяє доробити програмне забезпечення під нові правила розподілу справ в судах до 1 березня 2025 року

Для того, щоб нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вступило в дію, ДП «ІСС» має доопрацювати програмне забезпечення – а це може статися не раніше березня 2025 року.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

23-річний студент денної форми, якому ТЦК відмовив у відстрочці, вирішив попросити суд забезпечити позов, щоб його не мобілізували

Чоловік 23 років, якого можуть мобілізувати з огляду на відсутність підписаного закону 11379-д, подав заяву до суду про забезпечення позову – що вирішив суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду