МЗС презентувало новий портал Дипломатичний е-Архів — які у нього функції

У МЗС зазначили, що дипломатичний е-Архів відіграє важливу роль у протидії дезінформації та історичним маніпуляціям.

22 грудня, в День працівників дипломатичної служби України, МЗС представило спеціальний онлайн-портал «Дипломатичний е-Архів». Про це повідомив урядовий портал.

Портал зібрав унікальні дипломатичні документи, які розповідають відвідувачам про історію української дипломатичної служби, діяльність українських дипломатичних представництв та консульських установ, іноземних представництв, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР і незалежній Україні.

«Сильна дипломатична служба — це невідʼємний атрибут міцної, сильної держави. Один з елементів сьогоднішніх урочистостей є відкриття віртуального дипломатичного архіву. Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС і НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І ми маємо ці столітні традиції», — заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що цифровий ресурс «Дипломатичний е-Архів» важливий для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та історію української дипломатії.

Зібрані в ньому унікальні документи свідчать про тяглість українських дипломатичних традицій, внесок українських дипломатів у розвиток міжнародних відносин, а також демонструють доброчесність України в міжнародних відносинах та столітні дипломатичні та міжлюдські звʼязки України з партнерами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.