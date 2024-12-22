РФ загрожує Європі більше, ніж ми уявляємо, — Джорджія Мелоні

Джорджія Мелоні зазначила, що загроза безпеці ЄС з боку Росії не припиниться навіть після завершення війни в Україні.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Росія становить велику загрозу безпеці Європейського Союзу, пишет Reuters.

«Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо», - сказала Мелоні.

За її словами, загроза безпеці ЄС з боку Росії чи з іншого боку не припиниться після завершення війни в Україні, і ЄС повинен бути до цього готовий.

«Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке уявлення про безпеку», - сказала прем'єр.

Вона закликала ЄС зробити більше для захисту своїх кордонів і не дозволити Росії чи будь-якій «злочинній організації» керувати потоками нелегальних мігрантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.