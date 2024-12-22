Команда Трампа хоче скасувати набуття громадянства за місцем народження в США

Команда Дональда Трампа готує плани щодо посилення правил набуття громадянства США.

Фото: bbc.co.uk

Команда обраного президента США Дональда Трампа почала вивчати можливості скасування автоматичного набуття американського громадянства за місцем народження, повідомляє CNN.

Один із розглянутих варіантів передбачає відмову у видачі громадянства дітям, якщо їхні батьки перебувають у США без паспортів. Крім того, опрацьовуються заходи щодо посилення вимог щодо видачі туристичних віз.

Трамп протягом багатьох років виступав проти права на громадянство за місцем народженням, яке захищене 14-ю поправкою, і заявляв, що вживатиме заходів виконавчої влади для його заборони.

За словами двох джерел, знайомих із планом, у приватному порядку його союзники розробляють стратегії для досягнення цієї мети, включаючи вказівку Державному департаменту не видавати паспорти дітям, батьки яких не мають документів, та посилення вимог до туристичних віз з метою припинення «пологового туризму».

У команді Трампа висувають кілька варіантів посилення інтерпретації, чудово розуміючи, що будь-які дії, швидше за все, будуть оскаржені в суді і зрештою дійдуть Верховного суду.

«Щось має розпочати судовий розгляд», — повідомило CNN одне з джерел.

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