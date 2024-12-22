У мережі оприлюднили відео з псевдовійськовими-жебраками під ТЦ — поліція Києва відреагувала

Поліція Києва спростувала недостовірну інформацію.

В мережі почало шириться відео про те, що нібито військові просять допомоги у людей під одним із столичних ТЦ в Києві. Чоловіки, які просили допомогу, насправді не мають жодного відношення до Сил оборони.

У пресслужбі столичної поліції зазначили, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в Instagram відео, на якому двоє чоловіків – один з ознаками інвалідності, а інший одягнутий у воєнну форму без розпізнавальних знаків, перебували біля торгівельного центру в Дарницькому районі та просили у громадян кошти, представляючись колишніми військовими ЗСУ.

Під час спілкування із автором ролика, дійсним колишнім військовим та учасником бойових дій, чоловіки скаржились на відсутність виплат, у зв’язку з чим вони змушені жебракувати.

«Вказаний допис набрав близько двохсот тисяч переглядів й активно поширювався користувачами на інших інтернет-платформах, що, в свою чергу, створювало у громадян спотворену картину покинутості українських захисників та відсутності піклування про них з боку держави.

У ході перевірки вказаної інформації поліцейські Києва встановили всіх учасників відеозйомки. Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсону, який нещодавно переїхав до столиці. Обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочинів», - заявили у поліції

Також там додали, що чоловіки опинились в скрутному положенні й вирішили просити у відвідувачів торгівельного центру матеріальної допомоги. Зі слів останніх, під час спілкування з одним з перехожих, вони ввели в оману свого співрозмовника щодо нібито своєї причетності до Сил оборони країни й останній в подальшому поширив зазначене відео на широку аудіторію.

«Правоохоронці провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу», - заявили у поліції і закликали блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян – критично ставитись до провокаційних новин в інтернеті.

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