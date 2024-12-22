В сети обнародовали видео с псевдовоенными-попрошайками под ТЦ — полиция Киева отреагировала

Полиция Киева опровергла недостоверную информацию.

В сети начало распространяться видео о том, что якобы военные просят помощи у людей под одним из столичных ТЦ в Киеве. Мужчины, просившие помощь, на самом деле не имеют никакого отношения к Силам обороны.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили в Instagram видео, на котором двое мужчин – один с признаками инвалидности, а другой одет в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан средства, представляясь бывшими военными ВСУ

Во время общения с автором ролика, действительным бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать.

«Указанное сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину брошенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.

В ходе проверки указанной информации полицейские Киева установили всех участников видеосъемки. Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, недавно переехавший в столицу. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступлений», - заявили в полиции

Также там добавили, что мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра материальной помощи. По словам последних, во время общения с одним из прохожих, они ввели в заблуждение своего собеседника относительно своей причастности к Силам обороны страны и последний в дальнейшем распространил указанное видео на широкую аудиторию.

«Правоохранители провели с мужчинами разъяснительную беседу по поводу недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь», - заявили в полиции и призвали блогеров и медийных лиц обязательно проверять информацию, прежде чем ее публиковать на широкую общественность, а граждан – критично относиться к провокационным новостям в интернете.

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