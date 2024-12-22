Практика судов
  1. В Украине

В сети обнародовали видео с псевдовоенными-попрошайками под ТЦ — полиция Киева отреагировала

20:11, 22 декабря 2024
Полиция Киева опровергла недостоверную информацию.
В сети обнародовали видео с псевдовоенными-попрошайками под ТЦ — полиция Киева отреагировала
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети начало распространяться видео о том, что якобы военные просят помощи у людей под одним из столичных ТЦ в Киеве. Мужчины, просившие помощь, на самом деле не имеют никакого отношения к Силам обороны.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили в Instagram видео, на котором двое мужчин – один с признаками инвалидности, а другой одет в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра в Дарницком районе и просили у граждан средства, представляясь бывшими военными ВСУ

Во время общения с автором ролика, действительным бывшим военным и участником боевых действий, мужчины жаловались на отсутствие выплат, в связи с чем они вынуждены попрошайничать.

«Указанное сообщение набрало около двухсот тысяч просмотров и активно распространялось пользователями на других интернет-платформах, что, в свою очередь, создавало у граждан искаженную картину брошенности украинских защитников и отсутствия заботы о них со стороны государства.

В ходе проверки указанной информации полицейские Киева установили всех участников видеосъемки. Псевдовоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, недавно переехавший в столицу. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступлений», - заявили в полиции

Также там добавили, что мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра материальной помощи. По словам последних, во время общения с одним из прохожих, они ввели в заблуждение своего собеседника относительно своей причастности к Силам обороны страны и последний в дальнейшем распространил указанное видео на широкую аудиторию.

«Правоохранители провели с мужчинами разъяснительную беседу по поводу недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь», - заявили в полиции и призвали блогеров и медийных лиц обязательно проверять информацию, прежде чем ее публиковать на широкую общественность, а граждан – критично относиться к провокационным новостям в интернете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В новый Реестр военнослужащих внесут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица

Принятый парламентом закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом будут штрафовать до 5100 грн – законопроект

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности предлагают закрепить в КУоАП и Уголовном кодексе действенные гарантии защиты адвокатов от неправомерного вмешательства, в частности путем штрафа за отождествление в медиа или общественными организациями адвоката с клиентом.

ГСА обещает доработать программное обеспечение под новые правила распределения дел в судах до 1 марта 2025 года

Для того, чтобы новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступило в силу, ГП «ИСС» должно доработать программное обеспечение – а это может произойти не ранее марта 2025 года.

Отмена института совещательной комнаты – какие изменения парламент внес в ГПК, ХПК и КАСУ

Кроме отмены совещательных комнат, в ГПК, ХПК и КАСУ внесен ряд других важных изменений.

23-летний студент дневной формы, которому ТЦК отказал в отсрочке, решил попросить суд обеспечить иск, чтобы его не мобилизовали

Мужчина 23 лет, которого могут мобилизовать ввиду отсутствия подписанного закона 11379-д, подал заявление в суд об обеспечении иска – что решил суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду