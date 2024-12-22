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Верховный суд Иллинойса разрешил судьям и адвокатам использовать ИИ, но есть условия

20:29, 22 декабря 2024
В суде подчеркивают, что адвокаты, судьи и самостоятельные истцы несут ответственность за результаты своей работы, независимо от технического прогресса.
Верховный суд Иллинойса разрешил судьям и адвокатам использовать ИИ, но есть условия
Фото: theaustralian.com.au
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Верховный суд Иллинойса опубликовал политику использования генеративного ИИ в судах, которая разрешает его использование адвокатами, судьями, сотрудниками судов и другими лицами при условии, что такое использование соответствует правовым и этическим стандартам. Документ появился на официальном сайте суда.

В документе, который вступит в силу 1 января 2025 года, подчеркивают, что адвокаты, судьи и самостоятельные истцы несут ответственность за результаты своей работы, независимо от технического прогресса.

«Все пользователи должны тщательно проверять контент, созданный с помощью ИИ, перед его отправкой в ​​суд, чтобы гарантировать точность и соответствие юридическим и этическим обязательствам», — говорится в политике. «Прежде чем использовать любую технологию, включая приложения генеративного ИИ, пользователи должны понимать как общие возможности ИИ, так и конкретные используемые инструменты».

В политике также говорится, что суды должны быть бдительны в отношении потенциальной угрозы со стороны технологий ИИ для надлежащей правовой процедуры, равной защиты или доступа к правосудию. «Необоснованный или намеренно вводящий в заблуждение контент, созданный ИИ, который показывает предвзятость, наносит ущерб сторонам в судебном процессе или затрудняет установление истины и принятие решений, не будет допускаться».

В политике также подчеркивается важность сохранения конфиденциальности и конфиденциальности.

«Приложения ИИ не должны ставить под угрозу конфиденциальную информацию, такую ​​как конфиденциальные сообщения, персональные идентификационные данные, защищенную медицинскую информацию, данные правосудия и общественной безопасности, информацию, связанную с безопасностью, или информацию, противоречащую стандартам судебного поведения или подрывающую общественное доверие», — говорится в политике.

«Суды должны делать все возможное, чтобы идти в ногу с этой быстро меняющейся технологией. Эта политика признает, что, хотя использование ИИ продолжает расти, наших текущих правил достаточно для регулирования его использования. Однако по мере развития этих систем возникнут проблемы, и суд будет регулярно пересматривать эти правила и эту политику», — заявила главный судья Мэри Джейн Тейс.

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