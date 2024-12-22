Роберт Фицо прилетел к Путину в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, где проводит переговоры с Путиным.

В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву, где уже встретился с Владимиром Путиным. Об этом сообщили росСМИ.

Отмечается, что Путин принял в Кремле Фицо, переговоры проходят в формате «с глазу на глаз».

Ранее Фицо говорил о «газовом кризисе» в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит российского газа с 1 января

Кроме того, ранее президент Сербии Александр Вучич в одном из интервью заявил, что словацкий премьер собирается ехать в Москву. Его визит якобы связан с тем, что Украина прекратит транзит российского газа в Европу.

При этом, словацкая сторона пока никак не комментировала заявления Вучича.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна готова выполнять обязательства, принятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому готова обсудить транзит любого газа, кроме российского.

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