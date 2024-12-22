Папа Римский призвал к «рождественскому перемирию» во всем мире

Папа Римский Франциск помолился за «рождественское перемирие» по всему миру.

В воскресенье, 22 декабря, Папа Римский Франциск во время молитвы упомянул об Украине. Он призвал мир к «рождественскому перемирию», пишет Vatican News.

«Страдающая Украина и дальше страдает от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире», - сказал Папа Римский.

Папа Франциск также выразил обеспокоенность ситуацией в Мозамбике.

Ранее Папа Римский к Рождеству призвал прекратить огонь на всех фронтах мира.

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