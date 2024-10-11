Владимир Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину, посвященную трагедии в Буче

Одним из главных вопросов на встрече с Папой Римским было возвращение украинцев из российского плена - Украина рассчитывает на содействие Святого Престола.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября встретился с Папой Франциском в Ватикане.

Глава государства подарил понтифику картину, изображающую маленькую девочку Маричку, символизирующую жертв массового убийства в Буче.

Как сообщил Президент, одним из главных вопросов на встрече с Папой Римским было возвращение украинцев из российского плена - Украина рассчитывает на содействие Святого Престола.

«Вчера стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Для многих украинских журналистов, знавших Викторию, ее гибель – это настоящий удар. И в российском плену остаются еще многие другие журналисты, общественные деятели, руководители общин с оккупированной территории, даже просто обычные люди, которые были захвачены во время российской оккупации», – отметил он.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что встреча Зеленского и Папы Римского длилась 35 минут.

После приватной беседы украинский Президент подарил Папе картину с изображением маленькой девочки Марички, которая своими тусклыми глазами, шарфом и коричневым пальто олицетворяет всех жителей Бучи, которым пришлось стать свидетелями похищений, пыток, ограблений, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних.

Папа Римский, в свою очередь, вручил Зеленскому литый бронзовый барельеф распускающегося цветка с надписью «Мир – хрупкий цветок», а также Послание ко Всемирному дню мира 2024 года, посвященное искусственному интеллекту.

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