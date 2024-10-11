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За 9 месяцев этого года ВСП временно отстранил 14 судей от осуществления правосудия

14:27, 11 октября 2024
В течение января – сентября в Высший совет правосудия поступило 23 ходатайства Офиса Генпрокурора.
За 9 месяцев этого года ВСП временно отстранил 14 судей от осуществления правосудия
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Высший совет правосудия временно отстранил 14 судей от осуществления правосудия в течение девяти месяцев 2024 года.

Так, как отмечают в ВСП, в течение января – сентября в Высший совет правосудия поступило 23 ходатайства Офиса Генерального прокурора, а именно:

  • 14 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;
  • 9 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

В течение трех кварталов 2024 года в ВСП поступило 2 представления о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, по результатам рассмотрения которых Советом принято 1 решение о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи и 1 решение о возвращении представления о предоставлении согласия на содержание под стражей в связи с несоответствием требованиям закона Украины «О Высшем совете правосудия».

По результатам рассмотрения ходатайств в течение указанного периода Высшим советом правосудия принято:

14 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

8 решений о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение о возвращении без рассмотрения ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

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