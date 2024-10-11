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Кредит для Украины в $50 млрд — Всемирный банк согласовал создание фонда

13:49, 11 октября 2024
Всемирный банк согласовал создание фонда для Украины, профинансированного США, Японией и Канадой.
Кредит для Украины в $50 млрд — Всемирный банк согласовал создание фонда
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Исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание фонда финансового посредничества для поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что финансировать фонд займут Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. Размеры взносов пока не определены.

Как сообщается, Фонд, которым будет руководить Всемирный банк, поможет выполнить обязательства стран G7 предоставить Украине до конца года до 50 млрд долларов дополнительного финансирования.

Голосование Всемирного банка состоялось на следующий день после того, как послы Европейского Союза согласились предоставить Украине до 35 млрд евро как часть в большем запланированном кредите от стран Большой семерки, также обеспеченном доходами от замороженных активов российского центрального банка.

Как писала  «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что $50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года.

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