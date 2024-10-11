Украинцев ждет резкое изменение погоды в конце недели – дожди и похолодание уже 12 октября

12 октября Киев накроет дождь с резким похолоданием до 10 – 12 градусов.

Источник фото: drohobych-rda.gov.ua

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Украинцев уже в субботу – 12 октября – ожидается резкое изменение погоды. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

«На западе, севере и многих центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10+15 градусов.

В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и на Днепропетровщине еще будет теплая погода, +19/+23 градуса. В воскресенье и там похолодает.

Сильные дожди завтра пройдут в северных, центральных областях и на Одесщине и Херсонщине», - заявила синоптик.

Наталья Диденко объясняет, что это является результатом визита атмосферного фронта.

На западе и востоке Украины 12 октября без осадков (только в Карпатах еще остатки дождя).

Жителей Киева суббота, 12 октября, ожидается с резким похолоданием до +10 / +12 градусов, ветреной и дождливой. Ночью и утром – сильный дождь.

Источник фото: Наталья Диденко / Facebook

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