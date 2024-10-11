Практика судів
  1. Суспільство

На українців чекає різка зміна погоди в кінці тижня – дощі та похолодання уже 12 жовтня

14:09, 11 жовтня 2024
12 жовтня Київ накриє дощ із різким похолоданням до 10 – 12 градусів.
На українців чекає різка зміна погоди в кінці тижня – дощі та похолодання уже 12 жовтня
Джерело фото: drohobych-rda.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українців уже у суботу – 12 жовтня – очікує різка зміна погоди. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

«На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19 / +23 градуси. У неділю й там похолоднішає.

Сильні дощі завтра пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині», - заявила синоптикиня.

Наталія Діденко пояснює, що це є наслідком візиту атмосферного фронту.

На заході та сході України 12-го жовтня без опадів (лише в Карпатах ще залишки дощу).

На жителів Києва субота, 12 жовтня, очікується із різким похолоданням до +10 / +12 градусів, вітряною та дощовою. Вночі та вранці – сильний дощ.

Джерело фото: Наталія Діденко / Facebook

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Cпоживач звільняється від сплати судового збору не тільки у суді першої інстанції, але й при подачі апеляційної та касаційної скарг – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що звільнення споживачів від сплати судового збору має відбуватися не тільки при пред`явленні позову, але й на наступних стадіях цивільного процесу.

Закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі направлять на підпис Президенту

Народні депутати вирішили не скасовувати голосування за закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпаття.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Належне фінансування судової влади стане можливим, тільки якщо це стане вимогою ЄС до України – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, коли українські суди будуть фінансуватися належним чином.

Підпис на позовній заяві треба ставити не зверху сторінки, а після викладу основного тексту документа – ВП ВС поставила крапку у тому, як підписувати процесуальні документи

Підпис перед текстом документа не виконуватиме посвідчувальної функції щодо його змісту – позиція ВП ВС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики