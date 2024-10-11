На українців чекає різка зміна погоди в кінці тижня – дощі та похолодання уже 12 жовтня

12 жовтня Київ накриє дощ із різким похолоданням до 10 – 12 градусів.

Джерело фото: drohobych-rda.gov.ua

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На українців уже у суботу – 12 жовтня – очікує різка зміна погоди. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

«На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19 / +23 градуси. У неділю й там похолоднішає.

Сильні дощі завтра пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині», - заявила синоптикиня.

Наталія Діденко пояснює, що це є наслідком візиту атмосферного фронту.

На заході та сході України 12-го жовтня без опадів (лише в Карпатах ще залишки дощу).

На жителів Києва субота, 12 жовтня, очікується із різким похолоданням до +10 / +12 градусів, вітряною та дощовою. Вночі та вранці – сильний дощ.

Джерело фото: Наталія Діденко / Facebook

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