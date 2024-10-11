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Належне фінансування судової влади стане можливим, тільки якщо це стане вимогою ЄС до України – Вища рада правосуддя

14:00, 11 жовтня 2024
У Вищій раді правосуддя розповіли, коли українські суди будуть фінансуватися належним чином.
Належне фінансування судової влади стане можливим, тільки якщо це стане вимогою ЄС до України – Вища рада правосуддя
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У Вищій раді правосуддя повідомили, за яких умов будуть вирішені проблеми з фінансуванням судової влади України.

Як розповів 28 вересня під час зустрічі з членами правничої асоціації «Добросуд» заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, проблеми з фінансуванням судової влади наразі можуть бути вирішені тільки за умови, якщо належне фінансування судової гілки влади стане вимогою міжнародних партнерів до України.

«У вересні наша делегація була в Брюсселі під час сесії «Україна – ЄС» та брала участь в процедурі оцінки нашого законодавства на відповідність законодавству ЄС. Європейська комісія серед іншого також ставила і питання стосовно фінансування судів у контексті незалежності судової влади. Єврокомісію не цікавило власне фінансування як таке, а саме у контексті, як фінансування впливає на забезпечення незалежності судової влади. Так ось, я можу зробити наступний висновок. Якщо вимога щодо належного фінансування потрапить до переліку вимог ЄС щодо України, тобто вимог, які наша держава має обов’язково реалізувати на шляху до ЄС, то тільки тоді це змусить Кабінет міністрів, Міністерство фінансів та державу в цілому, змінити своє відношення до фінансування судової влади», - розповів Дмитро Лук’янов.

За словами заступника голови Ради правосуддя, наразі, на жаль, навіть Вища рада правосуддя не здатна ефективно впливати на вирішення фінансових проблем судової влади.

«Зараз ми лише чуємо від виконавчої влади, що неможливо профінансувати одне або інше. Навіть питання бюджету судової влади на наступний рік погоджується з Радою правосуддя в останній момент, коли вже немає часу на якійсь аналіз та змістовні зауваження. Міністерство фінансів, таке враження, в принципі не розуміє необхідність належного фінансування судової влади», - зазначив Дмитро Лук’янов.

«Тобто, є лише одна надія на вирішення фінансових проблем судової влади – це пряма вимога ЄС до України змінити своє ставлення до фінансового забезпечення судової гілки влади», - додав заступник голови ВРП.

Нагадаємо, що 29 серпня Рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів з публічним зверненням щодо незадовільного фінансового забезпечення судової влади. Проект бюджету судів першої та апеляційної інстанції на 2025 рік передбачає задоволення їх потреб лише на 56,5%.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Кабінет Міністрів України ВРП

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