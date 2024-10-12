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На Волині співробітники ДСНС врятували дворічного хлопчика, який застряг у каструлі

09:42, 12 жовтня 2024
Батьки намагалися допомогти сину самостійно, але їм не вдалося.
На Волині співробітники ДСНС врятували дворічного хлопчика, який застряг у каструлі
Джерело фото: ДСНС
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На Волині рятувальники допомогли дитині, голова якої застрягла в каструлі. Як повідомили у ДСНС, дитина під час гри одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Батьки намагалися допомогти сину самостійно, але їм не вдалося.

Надзвичайники, які прибули на допомогу, заспокоїли маму та її сина, обережно за допомогою ручних ножиць по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини.

Із хлопчиком 2022 року народження усе гаразд.

«По завершенню рятувальної операції він відразу заснув у мами на руках», - зазначили у ДСНС.

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діти ДСНС

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