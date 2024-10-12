На Волыни сотрудники ГСЧС спасли двухлетнего мальчика, который застрял в кастрюле

Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось.

Источник фото: ГСЧС

На Волыни спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в кастрюле. Как сообщили в ГСЧС, ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось.

Прибывшие на помощь чрезвычайники успокоили маму и ее сына, осторожно с помощью ручных ножниц по металлу разрезали сосуд и успешно сняли с головы ребенка.

С мальчиком 2022 года рождения все хорошо.

«По завершению спасательной операции он сразу уснул у мамы на руках», - отметили в ГСЧС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.