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На Волыни сотрудники ГСЧС спасли двухлетнего мальчика, который застрял в кастрюле

09:42, 12 октября 2024
Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось.
На Волыни сотрудники ГСЧС спасли двухлетнего мальчика, который застрял в кастрюле
Источник фото: ГСЧС
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На Волыни спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в кастрюле. Как сообщили в ГСЧС, ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Родители пытались помочь сыну самостоятельно, но им не удалось.

Прибывшие на помощь чрезвычайники успокоили маму и ее сына, осторожно с помощью ручных ножниц по металлу разрезали сосуд и успешно сняли с головы ребенка.

С мальчиком 2022 года рождения все хорошо.

«По завершению спасательной операции он сразу уснул у мамы на руках», - отметили в ГСЧС.

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дети ГСЧС

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